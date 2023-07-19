Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık tarihi esas alınacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha: '2023 yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle..." dedi.