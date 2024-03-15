Millî Eğitim Bakanlığınca, eğitimde teknolojinin kullanılması konularında politika geliştirmede rehberlik yapması amacıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında Öğretmenlerin Gözüyle Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları Raporu" yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından teknoloji ve eğitim konularında politika geliştirmede rehberlik yapması amacıyla Öğretmenlerin Gözüyle Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları, 7 ilde (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Çalıştaylar, alandan 1 öğretim üyesinin moderatörlüğünde 16 öğretmen, 2 okul yöneticisi ve 1 Bakanlık temsilcisinin katılımıyla her ilde toplam 20 kişiden oluşan, 4'er çalışma grubu oluşturularak yapıldı.

Öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda "Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Teknoloji Kullanımı", "Teknolojinin Eğitim Ortamlarında Kullanımı", "Teknolojinin Eğitim Süreçlerine Etkisi", "Yapay Zekâ İçerikli Uygulamaların Eğitimde Kullanımı" temaları hakkında katılımcıların görüşleri alınarak çalıştay raporu hazırlandı.

Bu çalışma ile öğretmenlerin gözüyle eğitimde teknoloji kullanımının mevcut durumunun ortaya konulması ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinde teknoloji destekli iyileştirme yapılması amacıyla geliştirilecek politikalara "Türkiye Yüzyılı"nda katkı sağlamak hedeflendi.

Rapordaki takdim yazısında Bakan Tekin, bu çalışmanın eğitimdeki başarılara güç katacağına vurgu yaparak, "İnanıyorum ki bu çalışmalar, öğretmenlerimizin bakış açısıyla eğitimin güçlü yönlerini ve fırsatlarını ortaya koymada önemli bir rol oynayacaktır. Öğretmenlerimizin etkin katılımıyla ortaya çıkarılan görüş ve değerlendirmeler, eğitim sisteminin mevcut durumu hakkında ve gelecekteki potansiyel değişimler konusunda bilgi sağlayarak iyileştirmelere önemli katkılarda bulunacaktır." ifadesini kullandı.