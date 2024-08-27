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Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan atama sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ

Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

Millî Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi. ANKARA (İGFA) - Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.

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