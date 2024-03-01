Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından EBA'nın dijital ve eğitsel içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalara devam ediliyor. ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık kaynakları ve öğretmenleri tarafından üretilen yeni öğretim materyalleri yayımlandı. Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sınıf içi ve dışı kullanım senaryolarını destekleyen öğretim materyallerinin üretimine öncelikle 1. sınıftan 8. sınıfa kadar okutulan zorunlu dersler için başlandı.

Öğretim materyalleri; öğretim programlarıyla uyumlu, öğretim tasarım ilke ve yöntemlerine uygun, temiz tasarımlı ve erişilebilirlik standartlarını sağlayan etkileşimli içerikler olarak yer aldı.

Hazırlanan öğretim materyallerinin üretiminde ilk etapta, merkezden 25 ve uzaktan 66 olmak üzere 91 öğretmen görev aldı. Görevlendirilen öğretmenlerle 15 ekip hâlinde içerik üretimi yapıldı. Bakanlığın inceleme ve değerlendirme kriterleri ile üretim standartlarına göre hazırlanan içerikler EBA üzerinden görsel sanatlar (2 ve. 6. sınıflar), fen bilimleri (6. sınıf), matematik (3 ve 6. sınıflar), Türkçe (3 ve 6. sınıflar), sosyal bilgiler (6. sınıf), İngilizce ( 3. Sınıf), bilişim teknolojileri (5 ve 6. sınıflar), müzik ( 3 ve 6. sınıflar) ile teknoloji ve tasarım (7. sınıf) derslerine ait "Öğretim Materyali" sekmesi altında yayımlandı.

137 kazanım ile uyumlu 2 bin 48 ekrandan oluşan 101 adet öğretim materyalinin derslere göre dağılımı görsel sanatlar 7, fen bilimleri 8, matematik 15, Türkçe 11, sosyal bilgiler 6, İngilizce 1, bilişim teknolojileri 46, müzik 6, teknoloji ve tasarım dersi de 1 adet öğretim materyali şeklinde gerçekleştirildi. Söz konusu öğretim materyalleri, uluslararası erişilebilirlik standartlarını karşılamaya yönelik görme engelli öğretmenler tarafından da incelenip denetlenirken, seslendirme ve alt yazı desteği ile daha fazla engelli öğrenci ve öğretmenin kullanımı için ilgi çekici, esnek bir öğrenme imkânı sunuyor.

Diğer yandan ilköğretim kademesinde yer alan 1. sınıftan 8. sınıfa kadar zorunlu derslere yönelik ve öğretim materyali standartlarında içeriklerin üretimine devam ediliyor.