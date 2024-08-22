Millî Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları mazeretlerinin bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yapılacağı, böylelikle alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamalarının sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.