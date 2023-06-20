Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Hüseyni Baba Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Ali Oğuzhan’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) -Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş Ali Oğuzhan’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına Oğuzhan ailesi ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan Oğuzhan ailesi, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.