Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıncı, Türkiye’de 5. kez düzenlenen ve otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerini bir araya getiren Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu’nda, sektör temsilcilerine birliklerinin çalışmalarını anlattı.

BURSA (İGFA) - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tuna Arıncı, programda yaptığı konuşmada, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak 1991 yılından beri Türkiye’nin otomotiv ihracatını geliştirmek misyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.Otomotiv endüstrisinin geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in Kuruluşunun 100. Yılında 35 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştığını hatırlatarak, “Son 18 yılda tüm sektörler arasında 17 kez ihracat şampiyonu olduk.Ülkemizin ihracatının lokomotifi olmayı sürdürüyoruz.Şimdiden söyleyebilirim ki 2024 yılı sonunda da ihracat liderliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

“REKABET GÜCÜMÜZÜN GELİŞİMİ ŞART”

Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabetin sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kıldığını ifade eden Ertuğrul Tuna Arıncı, “Bu nedenle, Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki paylarımızın korunması ve artırılması büyük önem taşımakta. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Bu ay yayınlanan McKinsey araştırmasına göre, sektörün dönüşümüyle birlikte, önümüzdeki on yılda Avrupa’daki OEM'lerin küresel pazar payının yüzde 60’tan yüzde 45’e düşmesinin beklendiğini ifade eden Arıncı, şunları söyledi:

“DÖNÜŞÜME AYAK UYDURABİLMEK ÖNEMLİ”

“Araştırmada yine de, Avrupalı üreticilerin doğru adımlarla bu dönüşümden fayda sağlayabileceği belirtilmiş. Bunun için yenilikçi stratejiler benimsenmesi, büyüyen küresel pazarlarda yer alınması gibi öneriler verilmiş. Avrupa’da bunlar konuşulurken, atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz.

“İHRACAT RAKAMLARIMIZI DAHA YUKARILARA TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Bizler otomotiv endüstrimizin bugüne kadarki başarıları ile gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. OİB olarak Türk otomotiv endüstrisinin sektörde yaşanmakta olan dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla pek çok projeye imza atıyor, eğitimden inovasyona birçok alanda verimli iş birlikleri yürütüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerimizi genişletmeyi ve güçlendirmeyi, hem de yeni faaliyetler ile ihracatçılarımızı bu dönüşüme hazırlıklı kılmayı ve onlara yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde Bursa ve ülke çapındaki sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaya da devam edeceğiz.”