Ersel NALBANT - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -

"SOSYAL MEDYAYA ATARIZ DEDİK"

"MÜZİK HAYATIMIZ AİLEDEN GELİYOR"

"Biz dövme yaptırırken çektiğimiz videoyu çıkış için atmadık. Kimse beklemezdi, biz doğal olarak attık birden birede patladı video yani kimse beklemez diye düşünüyoruz. Birlikte çalışırken ufak sürtüşmeler oluyor aramızda. Mesela sen burayı söyle ben bu yeri söyliyeyim veya sen burada çıkış yap ben buradan çıkış yapayım aramızda bazen tartışma oluyor ama tabiiki bunlar tatlı tartışmalar. Yeni çalışmalarımız sürüyor. Ağustos'un ikisinde Söz müzik Samet Kurt'a ait olan Öyle çok sevdim ki adlı yeni şarkımız çıkıyor sevenlerimiz 2 Ağustos'u beklesinler" diye konuştu.

"BURSALILARI ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZLER BEKLİYOR"