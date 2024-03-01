DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan adayı Oktay Gökkaya arsa sahiplerinden gelen taleplere şaşırdı.MANİSA (İGFA) - DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya boş arsalardaki çöp ve moloz sorunu ile ilgili talepleri dinledi.

DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya seçim çalışmalarında en çok karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi de  özel mülk  ve arsalarda bulunan çöplerin belediye tarafından alınmaması olduğunu söyledi.

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Oktay Gökkaya"Yunusemre ilçe  sınırlarımızda bulunan bazı arsalardaki çöp ve molozların düzenli alınması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar Yunusemre Belediyesinin özel mülk ve arsa  olduğu için çöpleri ve molozları almadığını söyledi. Boş arsalarda  bulunan çöpler belediye tarafından alınmalıdır. Çöpler hem çevreye hemde sağlığa zarar veriyor. Sinek, böcek hastalık ve koku olmasına  neden oluyor. Biz  belediyeyi  aldığımızda insan sağlığı ve  çevre temizliğine önem vereceğiz. Özel mülk ve arsalarda bulunan çöpler düzenli olarak belediyemiz tarafından temizlenecek" ifadelerini kullandı.