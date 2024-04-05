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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mazbatasını Yıldırım birinci ilçe seçim kurulu başkanı verdi. Başkan Yılmaz’ın ardından Belediye meclis üyelerine de mazbataları teslim edildi.

Başkan Demir siyaset hayatında 5.ci kez mazbatasını aldı

Başkan Demir siyaset hayatında 5.ci kez mazbatasını aldı

Mazbata törenine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, çok sayıda partili ve Yıldırım Belediye Meclisi’ne seçilen Meclis Üyeleri katıldı.

Bursa'da, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Yıldırım Belediye Başkanı seçilen Oktay Yılmaz mazbatasını aldı. Esmanur GÜLBAHAR/ MUSA YEŞİLDAĞ/ HERKES DUYSUN

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