Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi kantin işletmecisi Mehmet Koç sokak hayvanları için önemli bir projeye imza attı. Öğrencilerden arda kalan yiyecekleri toplayan Mehmet Koç sokakta ve Spil Dağında yaşayan hayvanlara veriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da uzun yıllar kantin işletmeciliği yapan Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi kantin işletmecisi Mehmet Koç anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Öğrencilerden arda kalan yiyecekleri toplayan Mehmet Koç sokakta yaşayan hayvanlara veriyor. "Doyduysak fazlasını Patili Dostlarımıza" ismini verdiği projeye öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Her akşam okul bitiminde toplanan yiyecekler Spil Dağındaki hayvanlara ve şehir merkezinde parklarda yaşayan sakak hayvanlarına veriyor. Kantin İşletmecisi Mehmet Koç projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Mehmet Koç " Uzun yıllar Manisa'da okullarda kantin işletiyoruz. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde hayata geçirdiğimiz 'Doyduysak fazlasını Patili Dostlarımıza' projesine öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

SOKAK HAYVANLARI HER AKŞAM BENİ BEKLİYOR

Kantin İşletmecisi Mehmet Koç " Her akşam sokak hayvanları beni bekliyor. Okul da ders bitiş zili çaldığı andan itibaren bende öğrencilerinden arda kalan yiyecekleri sokak hayvanlarına ve Spil Dağındaki sokak hayvanlarına götürüyorum ve besliyorum. Sokak hayvanları ile aramızda bir dostluk oluştu. Her akşam beni bekliyorlar" dedi. Koç, her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi özgürce sokak hayvanlarının da yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Öte yandan Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri projeden memnun olduklarını dile getirdi. Öğrenciler, "Sokak hayvanları için farkındalık yaratmak için güzel bir proje. Yiyemediğimiz yiyecekleri 'Doyduysak fazlasını Patili Dostlarımıza' isimli bölüme bırakıyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ederiz" dediler.