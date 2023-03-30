Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler A-B (Kız-Erkekler) Grup Şampiyonası, 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Bingöl’de gerçekleşecek. Müsabakalara Bingöl, Ağrı, Artvin, Ardahan, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illerinden katılım olacak.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Okul sporları puanlı Atletizm gençler grup şampiyonası Bingöl’de düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bingöl Atletizm İl Temsilciliği işbirliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Bingöl Atletizm Tesisleri’nde gerçekleştirilecek müsabakalar; yarışlar, Genç A-B Kız-Erkek kategorilerinde Fırlatma, Zıplama, Koşu ve Yürüyüş olmak üzere 58 disiplinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada 22 sporcu ile temsil edilecek.

Solhan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Lisesi Erkekler takımında İl Şampiyonu olarak, Bingöl Spor Lisesi ise Bayanlar takımında ili temsil edecek. Ayrıca Yüksek Atlama disiplininde engeli aşan Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Musa Cane ile Bireysel kategoride İl Birincisi olan Bingöl Spor Lisesi’nden Serhat Furkan Kaya’da Genç A ve Gençlerde madalya için yarışacak. Sırasıyla B kategorileri.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu spor etkinliklerine ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaparak, “İlimizde bu tür önemli etkinliklerin düzenlenmesini önemsiyoruz. Sporun birleştirici ve bütünleştirici rolü ile şehrimize değer katacak her türlü spor yarış ve etkinliğine ev sahipliği yapacak tesis, insan kaynağı ve organizasyon bilgisine sahibiz. 8-9 Nisan tarihlerinde Bingöl’de yapılacak olan bu güzel organizasyonu tüm sporseverleri bizzat takip etmeye davet ediyorum. Katılımcı illerin idareci, antrenör ve sporcularına başarılar diler, ilimizi temsil edecek sporcuların şampiyon olmasını temenni ederim" diye konuştu.