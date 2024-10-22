Vücudun fiziksel ve zihinsel sağlığı için hayati önem taşıyan beslenme, çocukların eğitim döneminde başarılı olabilmeleri açısından oldukça önemli. Sektör temsilcilerinden Dr. Öğr. Üyesi Gamze Şanlı Ak, pratik tariflerle ebeveynlerin çocuklar için kolayca sağlıklı beslenme çantası hazırlayabileceklerini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Sağlıklı gelişimin devam etmesinin yanı sıra bilişsel gelişim için de tüm besin öğelerini içeren bir beslenme düzeninin oluşturulması gerekiyor.

Sağlıksız ve yetersiz beslenme bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkilerken, çocuklarda dikkat eksikliği, algılamada zorlanma ve öğrenme güçlüğü gibi ciddi sorunlara da neden oluyor.

Araştırmalar okul çağındaki çocuklarda sağlıklı beslenme ile başarının birbiriyle yakın ilişki içinde olduğunu gösteriyor. Doğru planlanmış bir beslenme alışkanlığı çocukların sağlıklı büyümesine, zinde kalmasına ve derslerinde daha başarılı olmasına yardımcı oluyor. Hazır ya da paketli yiyecekler yerine evde hazırlanan beslenme çantasındaki yiyeceklerin tüketilmesi çocukların okulda oldukları süre içinde sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmelerini sağlıyor.

Okul çağındaki çocukların sağlıksız ve yetersiz beslenmeden en çok etkilenen yaş grubu olduğunu ifade eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı ve Panpan Un Marka Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Şanlı Ak, pratik tariflerle ebeveynlerin çocuklar için kolayca sağlıklı beslenme çantası hazırlayabileceklerini belirtiyor.

Dengeli ve yeterli bir beslenme düzeni için beslenme çantasının olmazsa olmazlarını sıralayan Gamze Şanlı Ak, kolayca hazırlanabilen ve lezzetiyle çocukların severek tüketeceği 3 farklı tarif paylaştı.

SAĞLIKLI BİR BESLENME ÇANTASINDA YER ALABİLECEK BESİN ALTERNATİFLERİ...

• Muz, elma, armut, üzüm gibi kolay yenebilecek taze meyveler

• Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler

• Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar

• Ev yapımıaz şekerli kek ya da kurabiye

• Kuru meyveli bar

• Sebzeli veya peynirli börek

• Sandviç (ton balıklı, ızgara tavuklu, peynirli)

• Sağlıklı unlar ile hazırlanmış ev poğaçası

• Peynirli ve sebzeli mini pizza

• Süt, ayran, kefir ya da katkısız 0 meyve suyu

BESLENME ÇANTASI İÇİN 3 PRATİK TARİF…

TAM BUĞDAYLI DEREOTLU POĞAÇA • 2 su bardağı Panpan Beyaz Tam buğday unu

• 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

• 1 çay bardağı laktozsuz süt

• 1 paket kabartma tozu

• 1 çay kaşığı tuz

• ½ çay kaşığı pul biber

• 1,5 su bardağı lor peyniri (tuzsuz, az yağlı)

• 1 demet dereotu

• Çörekotu

Yapılışı: Bir kapta yumurta, yağ ve sütü çırpın. Bu karışıma un, tuz, pul biber ve kabartma tozunu ekleyip, yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamura en son dereotu ve lor peynirini ilave edin veya poğaça şeklinde açıp içine dereotu ve lor peyniri ekleyin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otunuzu serpin ve önceden ısıtılmış fırında 180 C'de 20- 25 dk pişirin. Afiyet olsun.

BOL TOHUMLU KRAKER • 2 su bardağı Panpan Bol Lifli Çok Amaçlı Un

• 2 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

• 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

• 2 yemek kaşığı keten tohumu

• 1 yemek kaşığı susam

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

• Yarım su bardağı su

Yapılışı: Bol Lifli çok amaçlı unu bir karıştırma kabına alın üzerine kabartma tozunu ekleyin, karıştırın ve unun ortasını havuz şeklinde açın. Kalan tüm malzemeleri ortaya ekleyip, tezgahta el ile yoğurun. Yoğurulan hamuru iki adet pişirme kağıdı arasında inceltin. İncelen hamurları dikdörtgen şeklinde kesin. Kesilen hamurları pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 180 C derece fırında tamamen kızarana, çıtır olana kadar pişirin. Afiyet olsun.

ENERJİ BAR

• 1 su bardağı Panpan Yüksek Proteinli Çok Amaçlı Un

• 3 yemek kaşığı yaban mersini

• 1 adet olgun muz püresi

• yarım su bardağı şekersiz yer fıstığı ezmesi

• 1 yemek kaşığı keten tohumu

• 1 yemek kaşığı chia tohumu

• 5 gr / 1 çay kaşığı toz tarçın

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına ekleyip, karıştırın ve sonrasında el ile yoğurun.

Hamuru bir parmak kalınlığında kare olacak şekilde yayın. Hamuru oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamuru dikdörtgen olacak şekilde dilimleyin ve pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 C derece fırında, 30 dakika pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirerek servis edin. Afiyet olsun.