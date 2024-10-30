Bursa’da bir ilkokulda gözü dönen veli, çocuğunun sınıfına girerek önce branş (İngilizce) öğretmenini dışarı attı, ardından tüm sınıfı dağıttı.Gülsün ARSLAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir ilkokulda meydana gelen olayda gözü dönen veli önce öğretmene saldırdı, sonra sınıfı talan etti.

“BASKIN YAPTI, HERKESİ KORKUTTU”

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda ikinci sınıf öğrencisinin teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oynarken elini çizmesi üzerine gözü dönen veli, okula gelerek ders esnasında sınıfa girip ortalığı talan etti. Çocuğunun elinin çizildiğini öğrenen veli, kendisine durumu bildirmeyen sınıf öğretmenine öfkelendi. Öfkesinden gözü dönen veli, okula gelip sınıfa adeta baskın yaparak öğrencileri de tedirgin etti.

“TUTUKSUZ YARGILANIYOR”

Olay, velinin adeta baskın yaparak çocuğunun sınıfına girmesiyle başladı. Sınıfta bulunan branş öğretmenini dışarı atan veli, daha sonra tüm sınıfı dağıttı. Yaşanan şiddet olayının ardından okul müdürü ve mağdur öğretmen şikayette bulundu. Veli hakkında soruşturma başlatılırken, tutuksuz yargılanmasına karar verildiği aktarıldı.

EĞİTİMCİ KARGIN: “ÖĞRETMENİMİZ ÇOK ETKİLENDİ”

Olayın ardından Herkes Duysun’a açıklama yapan Eğitim-Sen Orhangazi Baştemsilcisi Ragıp Kargın, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Veli, çocuğunun eli çizildiği ve kendisine haber verilmediği için sınıf öğretmenine kinleniyor. Veli, okula gelip adeta bir baskın yaparak öğretmeni dışarı atıyor ve sınıfı talan ediyor. Kesinlikle yaşanan bu olay kabul edilemez bir durum.” dedi.

“MAĞDUR ÖĞRETMENİMİZİN YANINDAYIZ”

Kargın, mağdur öğretmene destek olacaklarını belirterek, “Bu olayda mağdur olan öğretmenimizin yanında olacağız. Kaymakamlık ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne durumu bildirdik. Gerekli tüm yasal işlemlerin ivedilikle yapılmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI ERDEM: “OKUL MÜDÜRÜ ÇEKİMSER KALDI”

Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem ise benzer bir olayın daha önce de aynı okulda yaşandığını ve okul müdürünün bu konuda çekimser kalarak tepki göstermediğini iddia etti. Erdem, “Okul müdürlerinin tutumu, velilerin söz konusu davranışlarını etkiliyor. Eğer okul yöneticileri öğretmenlerini savunmazlarsa, veliler de öğretmenleri kendi malı gibi görüyor. Şekil A’da gördüğünüz üzere bu yaşanan şiddet olayına benzer bir durum daha önce de yaşandı. Fakat okul müdürü daha önce şikayetçi olmamıştı, sessiz kalmıştı. Asla kabul edilemez, son derece çirkin olan bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.