Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, seçimlerin ertesi günü okulların bir gün tatil edileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim dolayısıyla 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin Kanal 24'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Bakan Özer, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" ifadelerini kullandı.