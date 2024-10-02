Son günlerde çocuklarda Covid-19 vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar, ebeveynleri bu durum hakkında bilgilendirirken, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.BURSA (İGFA) - Sağlık uzmanları, artışın birkaç faktörden kaynaklandığını belirtiyor. Uzmanlara göre yaz aylarında azalan vakaların ardından, okulların açılması ve sosyal etkinliklerin yeniden başlaması, çocukların bir araya gelmesini artırarak virüsün yayılmasına zemin hazırladı. Ayrıca, yeni varyantların daha bulaşıcı olması da vaka sayılarındaki artışa katkıda bulunuyor.

Çocuklarda Covid-19 belirtilerin genellikle hafif geçtiğini dile getiren uzmanlar; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluğun en yaygın belirtiler arasında olduğunu ve ebeveynlerin çocuklarındaki belirtileri dikkatle izlemeleri gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, hastalık belirtileri görüldüğünde mutlaka bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiğini söylüyor.

Ebeveynlerin alması gereken önlemlere de dikkat çeken uzmanlar, aşılamanın güncel tutulması, hijyen kurallarına uyulması ve kalabalık ortamlardan kaçınılması hatta maske takılması konusunda da uyarıda bulunuyor.