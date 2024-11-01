Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle, çevre bilincini artırmak ve genç nesillerde sürdürülebilir bir gelecek farkındalığı oluşturmak amacıyla “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle, çevre bilincini artırmak ve genç nesillerde sürdürülebilir bir gelecek farkındalığı oluşturmak amacıyla 1 Kasım 2024 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında sürecek olan bu yarışmada, okullardan toplanan atık piller hem doğaya zarar vermeden bertaraf edilecek hem de pil toplayan okullara ödül verilecek.

Toplamda 500 kilogram atık pil toplayan okul, spor setini kazanma hakkına sahip olacak.

Bu spor setleri; futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, düdük, atlama ipi, kaleci eldiveni gibi spor malzemelerinden oluşuyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kampanyayla hem doğaya zarar veren atık pillerin çevreye doğru şekilde kazandırılmasını hem de gençlerimize çevre bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize hem doğa sevgisini hem de sürdürülebilir yaşamın önemini öğretmek, belediyemizin en önemli önceliklerinden biridir. Tüm okullarımızın bu kampanyaya gönülden katılacağına inanıyorum" dedi.