Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor iddialarının doğru olmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Devlet okulları arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası doğru olmadığının altı çizilirken, "Haberlerde iddia edilenin aksine Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru veya ilan yapılmamıştır. Yayımlanan broşür de Millî Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.