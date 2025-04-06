2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen dersbaşı yapmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - İkinci dönemin kısa bir molayla kesintiye uğradığı eğitim-öğretim yılı, 7 Nisan Pazartesi günü çalacak ders ziliyle kaldığı yerden devam edecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren tatil boyunca öğrenciler dinlenme ve eğlenme fırsatı bulurken, öğretmenler çevrim içi seminerlere katılarak mesleki gelişimlerini sürdürdü.

Öğrenciler ve öğretmenler, yaz tatiline kadar yoğun bir eğitim sürecine daha adım atacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ikinci dönem, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.