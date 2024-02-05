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Büyükşehir her yıl olduğu gibi yarıyıl tatilinde kent genelinde 532 okulda ilaçlama uygulamasını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör mücadelesi hizmetleri kapsamında her eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi 2023–2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili sürecinde ilimizdeki tüm okullarda haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yaptı.

İlimizde bulunan 532 okulda çocuklarımızın sağlığının dikkate alındığı çalışmalarda veteriner hizmetleri ekipleri özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan sınıflar, tuvaletler, mutfak, merdiven tırabzanlar, okulun bodrum katlarına kadar tüm köşeleri ilaçladı.

HAŞERE VE KEMİRGENLERE KARŞI UYGULAMA

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm yıl boyunca sivrisinek ve karasinek gibi zararlı haşerelerle mücadele yürütülmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında okullarda uygulanan ilaçlama ile kemirgenlerden ve haşerelerden bulaşan hastalıklarla mücadelede edildi. Böylelikle halk sağlığını tehdit eden ve hastalıkların yayılmasına yol açan haşere ve kemirgenlere yönelik ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 532 okulda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI DİKKATE ALINDI

Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada özellikle okul lavaboları, ardiye, kazan dairesi, bodrum gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan hedef alanlarda ilaçlama gerçekleştirildi. Sağlıklı ortamda çocuklarımız için daha etkili bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturmaya çalışıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, tür seçiciliği olan ve doğanın dengesini bozmayacak ürünler kullanılarak çocuklarımızın sağlığı konusunda son derece hassas yaklaşıldı.