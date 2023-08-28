İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi eğitime başlayacak öğrencilerin, okul kaygılarını gidermek için 4 Eylül Pazartesi günü 'Uyum Haftası' başlayacak. Uzmanlar, uyum haftası öncesinde, 'Okulda eğleneceksin, çok mutlu olacaksın' gibi konuşmalar yapılmamasını önerdi.ANKARA (İGFA) - 4 Eylül Pazartesi günü ders zili okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için çalacak.

Onlar için uyum haftası başlayacak.

Uzmanlara göre Uyum Haftası başlamadan önce kayıt yaptırılan okulun öğrenciye gezdirilebileceği, bu durumun uyum haftasında yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Uyum Haftası başlamadan önce uyku saatlerinin düzene sokulması gerektiğini kaydeden uzmanlar, yine uyum sürecinde ailelerin okula başlamalarıyla ilgili kendi anılarını çocuklarıyla paylaşmasını isterken, bu konuşmaların çocuğun okula olan ilgisini arttırarak motive edebileceğini belirtti.