Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaştıkça, okullarda yaşanan temizlik ve güvenlik görevlisi eksiklikleri velileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Bu temel hizmetlerin eksikliğini kapatmak için okul yönetimleri, öğrenci kayıtları sırasında velilerden ek ücretler talep ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda yeterli adım atmaması, eğitim sistemindeki aksaklıkları gözler önüne seriyor.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde birçok okulda temizlik ve güvenlik görevlisi eksikliği ciddi boyutlara ulaştı. Bu eksiklikler, okulların hijyen ve güvenlik açısından büyük riskler taşımasına neden oluyor. Milli Eğitim Bakanlığının bütçe kısıtlamaları ve personel istihdamındaki yetersizlikler nedeniyle, birçok okulda yeterli temizlik ve güvenlik personeli bulunmuyor. Bu durum, okul yönetimlerini velilerden kayıt parası talep etmeye yöneltiyor.

OKUL YÖNETİMLERİ DE ZOR DURUMDA Veliler, çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi gerektiğini düşünerek, istenen kayıt paralarını ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu ücretler, birçok aile için maddi açıdan büyük bir yük oluşturuyor. Asgari ücretle geçinen ya da birden fazla çocuğu okula giden aileler için bu paralar ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Özellikle dar gelirli aileler, çocuklarını okula kaydettirirken bu ekstra masrafları karşılamakta zorlanıyor. Okullarda kayıt ücretleri ise 5.000 TL’den başlayıp 60.000 TL gibi uçuk rakamlara kadar çıkabiliyor.

Okul müdürleri ve yönetim kadrosu, bakanlığın sağlamadığı temizlik ve güvenlik hizmetlerini sürdürebilmek için bu tür uygulamalara başvurduklarını belirtiyor. Temizlik ve güvenlik gibi hayati hizmetlerin kesintisiz devam etmesi gerektiğini söyleyen okul yöneticileri, mevcut bütçelerle bu ihtiyaçları karşılamanın mümkün olmadığını dile getiriyor. Yönetimlerin çözüm olarak velilerden ek ücret talep etmesi, sistemdeki aksaklıkların okulların omuzlarına yüklenmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.