TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez "olağanüstü" toplandı. Muhalefet partilerinin Akbelen için genel görüşme önergesi yapılan oylama ile reddedildi.ANKARA (İGFA) - Genel Kurul Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul'da genel görüşme önergesinin okunmasının ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis'te oturma düzeninin 6 partiye göre ayarlanmasının ardından görüşmelere geçilmesini talep etti.

Muhalefet partilerinin Akbelen için genel görüşme önergesi yapılan oylama ile reddedildi.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1688929617959333888

Hatırlanacağı gibi meclis, CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü çağrısı üzerine toplanmıştı.