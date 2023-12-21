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Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği ağır bir deprem yaşadı. Bu depremin ardından daha önceleri sık sık gündeme gelen muhtemel Marmara Depremi daha çok konuşulmaya başlandı. Peki böyle bir depreme hazırlıklı mıyız?Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun

SAKARYA (İGFA) - 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremleri, kayıtlara “Asrın Felaketi” olarak geçti. Depremin ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları şehirleri etkileyecek büyük depremlerin meydana gelmesi ihtimaline karşı endişeye düştü. Bu süreçte vatandaşlar imkanları ölçüsünde olası bir depreme hazırlık yapmaya çalıştılar.

Kahramanmaraş depreminin üzerinden, bu günlerde yaklaşık 10 ay geçti. Olası Büyük Marmara Depremi halen gündemdeki yerini korurken, jeologlar ve deprem uzmanları gerek televizyonlarda, gerek köşe yazılarında gerekse sosyal medya paylaşımlarında Marmara’yı etkileyecek olası bir depremi tartışıyorlar.

Peki Marmara, olası bir depreme hazırlıklı mı? Söz vatandaşta…

Kendisinin inşaat işçisi olduğunu belirten vatandaş, binaların depreme karşı dayanıklı olmadığını belirterek olası bir depremi de beklediğini ifade etti. Vatandaş, “20 yılda bir yaşadığımız bölgede deprem oluyor, inşallah böyle bir durumda başımıza bir şey gelmez.” dedi.

Bir diğer vatandaşımız ise 6 Şubat depremlerini hatırlatarak böyle bir durumda neler yapılması gerektiğine değinerek, “Önce insan kendine mukayyet olmalı. Taşkınlık, hırsızlık ve yağmalama gibi durumların yaşanmaması için devlet önlem almalı.” dedi. Vatandaş, yerleşim ve konutların depreme karşı dayanıklı olduğunu ve devlet kurumlarının bunu sıkı bir şekilde kontrol ettiğini de kaydetti.

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında hasar alan birçok binada hala insanların yaşadığını hatırlatan bir diğer vatandaşımız ise “Yeni yerleşkeler kuruluyor ama birçok insan, gücü yetmediği için hasarlı binalarda yaşamaya devam ediyor. Gerekli önlemler alınmıyor. Böyle bir felaket yaşanırsa ah vah etmenin bir yararı olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Herkes Duysun ekibinin sokak röportajında karşılaştığı bir isim de CHP Karasu Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Kaş oldu. Kaş, İstanbul için yeterli desteğin sağlanmadığını ifade ederek, tüm toplumun ve yetkililerin bir araya gelerek bu millet için gelinden geleni beraber yapması gerektiğini vurguladı.