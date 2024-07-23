Turkcell, 26 Temmuz- 11 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye’yi atletizm ve yüzmede temsil edecek ay-yıldızlı sporcuları, atletizm ve yüzme federasyonu başkanlarını ve antrenörleri Turkcell Plaza’da konuk etti.İSTANBUL (İGFA) - 26 Temmuz- 11 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye’yi atletizm ve yüzmede temsil edecek ay-yıldızlı sporcuları, atletizm ve yüzme federasyonu başkanlarını ve antrenörleri Turkcell Plaza’da konuk etti.

“SPOR, TÜRKİYE MARKASINI GÜÇLENDİREN EN ETKİLİ YOLLARDAN BİRİ”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç 10 yılı aşkın süredir Türkiye Yüzme ve Atletizm Federasyonlarının ana sponsoru olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin bugününe ve geleceğine yatırım yapmayı, asli işimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye’nin yarınları olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz. Daha çok gencimizi spora yönlendirmek, olimpik branşların gelişimine destek olmak ve ülkemizin uluslararası arenalarda daha çok temsil edilmesine katkı sağlamak en büyük önceliklerimizden. Bugün, olimpiyatlar öncesi yüzme ve atletizm federasyon başkanlarımız, antrenörlerimiz ve milli sporcularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesileyle kendilerine Paris’te başarılar diliyorum. Bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum.”

BAŞKAN ERKAN YALÇIN: YÜZÜCÜLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu tesisler sayesinde 7’den 70’e herkes yüzme sporunu yapabiliyor. Bu yatırımların meyvelerini de alıyoruz. 8 sporcumuzla Paris Olimpiyatları’na katılıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz” dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da kafilede çok sayıda genç atlet olduğuna işaret ederek, “Bu durum, Türkiye’nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir yansıması. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdik. Paris’ten ülkemizi mutlu edecek sonuçlarla döneceğimize inancım tam. Tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.