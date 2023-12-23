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2 adet olta iğnesi yutan sokak kedisinin tedavisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde büyük bir özenle sürüyor.BALIKESİR (İGFA) -Başarılı bir operasyonla midesindeki olta iğnelerini çıkaran veteriner hekimler; ayağa kalkabilen kediyi, oltaların mideye verdiği zarardan dolayı hayati tehlikesi sürdüğü için yoğun bakımda gözlem altında tutuyor.

Bandırma Sahili’nde olta iğnesi yuttuğu fark edilen sokak kedisi, duyarlı vatandaşların bildirmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek merkeze götürüldü. Bitkin düşen kedinin röntgeninde midesinde iki tane olta iğnesi tespit eden Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, bunun üzerine kediyi acil olarak ameliyata aldı. Başarılı bir operasyonla midesinden olta iğnelerini çıkaran veteriner hekimler, kediyi ayağa kaldırdı fakat olta iğnelerinin mideye verdiği zarardan dolayı hayati tehlikesi sürdüğü için yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor. Bir süre daha yoğun bakımda gözlem altında tutulacak olan kedinin hayati tehlikesinin ortadan kalkması için gerekli tüm müdahaleler büyük bir özenle gerçekleştiriliyor.

ACİL MÜDAHALE ÜSSÜ OLARAK HİZMET VERİYOR

Balıkesir’i; her canlının huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamını idame ettireceği bir şehir haline getirmek amacıyla Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, barınması, beslenmesi ve tedavi edilmesini sağlıyor. Sadece Bandırma’nın değil, Güney Marmara Bölgesi’ndeki ilçelerin her birine ulaşan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, sokak hayvanları için acil müdahale üssü olarak hizmet veriyor.

Benzer bir durumun bir daha yaşanmaması adına veteriner hekimler, vatandaşların olta misinalarını gelişigüzel atmamaları konusunda uyarıda bulundu.