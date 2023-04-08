Karabük’te Filyos Çayı kenarında ölü bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturma çerçevesinde tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden D.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) 26 Mart’ta cansız bedeninin Yeşil köy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3’ü yabancı olmak üzere 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J.A.N. ve W.M.K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.Ç., İ.Ç. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Ibouanga’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker, şüpheli olarak gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan D.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şeker, “Öncelikle Dina’nın ölümüne ilişkin 8 gözaltı ve gözaltılardan 1’i tutuklama, 2’si de adli kontrol istemiyle sevk edildi. Bu sevkler sonucunda bir adet tutuklanma istemiyle sevk edilen D.A. isimli kişinin tutuklanmasının reddine ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasına sulh ceza hakimliğince karar verildi. Akabinde buna itiraz eden Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı, asli ceza mahkemesince kabul olundu. Asliye ceza mahkemesi de yeniden yakalama çıkarttırıp, bu kişinin yeniden adliyeye getirilmesini istedi. Yeniden adliyeye getirilen D.A. isimli kişinin tekrardan da mahkeme önünde sorgusu yapılıp ifadeleri alındı. Bir hukuk garabetine, bir yani hukuku ayaklar altına alınan bir kararla karşı karşıya kalındı. D.A. ifadelerinde açık ve net şekilde söylüyor; ’Benim arabamdaydı, benim arabamda elleri kanıyordu. Ellerinin kanamasından sonra araba devam ettiği süre içerisinde arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı.’ Bir kişi giden arabadan neden atlamaya kalkışır? Bir kişinin arabanın içerisinde kan bulguları çünkü bulunacak. Arabanın içerisindeki araştırmalarda kan bulguları bulunacak. Ona yer yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Asli otopsi raporunun çıktığını belirten Şeker, “Asli otopsi raporunda toksikoloji raporları bekleniyor. Toksikoloji raporlarıyla alakalı olarak da geri dönüş gerçekleştiği zaman yine aynı şekilde duruma ilişkin bütün gelişmeleri detaylı olarak bilgilendireceğiz. Biz bütün ifade tutanaklarını aldık. Savcılığın da aynı şekilde ölümün suda gerçekleşmesi ve doğal gerçekleşmesiyle istinaden yapmış olduğu açıklamaya bizim itirazımız da savcılık kanadınca biliniyor. Kendilerine bu açıklamalarının tekzip edilmesi gerektiğini bizatihi olarak ilettik. Bu konunun değerlendirileceği sözlü olarak tarafımıza iletildi. Aynı şekilde sayın savcılıktan 8 gözaltının 3’ünün adli kontrol, 5’inin serbest kalmasıyla alakalı gerekli işlemleri geç de olsa her ne kadar yerine getirmiş olsalar da bu açıklamanın da tekzip edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizi ırkçılık ithamlarıyla yıpratmak, maruz bırakmak hiçbir böyle bir durum söz konusu değil” diyen Şeker, “Böyle bir durumun uzaktan yakından alakası yok. Konunun ırkçılıkla uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla ülkemizin de yıpranmasını engellemek için adli makamların acilen ivedilikle gerekli hareketleri, gerekli zorunlulukları sağlamasına davet ediyoruz. Bu hukuki garabetten geri adım atmalarını ve tutuklama kararının çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.