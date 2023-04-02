Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilahi dinletilerinden tasavvuf musikisine tiyatrodan söyleşiye ramazan ayının dolu dolu yaşanması için hazırladığı Büyükşehir’le Ramazan programları başladı. Ölü Ozanlar Derneği adlı tiyatro oyunu ile başlayan program, izleyicilerden tam not aldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazan ayına özel tiyatrodan söyleşiye, ilahi dinletilerinden tasavvuf musikisine “Büyükşehir’le Ramazan” adını verdiği özel program “Ölü Ozanlar Derneği” isimli tiyatro oyunu ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş izledi. Kedi Sahne Sanatları’nın sahneye taşıdığı ve ünlü sanatçı Hakan Altıner’in oyunculuğunu ve yönetmenliğini yaptığı “Ölü Ozanlar Derneği” adlı eser 2 perde olarak sahnelendi. Eserde, ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayesinde okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu anlatıldı. Sanatçıların başarılı performansı izleyicilerden tam not alırken, gecenin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, ünlü sanatçı Hakan Altıner’e üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir plaket vererek sahneledikleri güzel oyun için teşekkür etti.

15 Nisan’a kadar sürecek Büyükşehir’le Ramazan programları Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

• 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 21.30’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Senfoni Orkestrası tarafından “Yunus Emre İlahileri” dinletisi sunulacak.

• 5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 22.00’de sevilen İlahiyatçı-Yazar Doç. Dr. Yasin Pişgin düzenlenecek söyleşide Denizlililerle bir araya gelecek.

• 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.00’de Gada Tiyatro tarafından “Sanat” adlı oyun sahneye taşınacak.

• 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00’de tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, söyleyeceği ilahi ve ezgilerle dinleyenlere huzur dolu bir gece yaşatacak.

• 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 22.00’de televizyon programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi, bir söyleşi düzenleyecek.

• 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 22.00’de ünlü Şair – Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.

• 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 22.00’de seslendirdiği ezgilerle dinleyicileri büyüleyen Eşref Ziya Terzi ve Aykut Kuşkaya tasavvuf müziği konseri verecek.