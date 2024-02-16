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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesinde yine bir trafik kazası meydana geldi. Üst üste gelen kazalar yolun güvenliğini gündeme getirirken, adı “ölüm geçidi”ne çıkan mevkideki kazaları ve alınacak önlemleri CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu TBMM gündemine taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D-100 Karayolu Şeyhler Mahallesi Üçyol mevkisinde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada üst geçitten geçen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan evin üzerine uçtu. Yoldaki kazaları ve alınacak önlemleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu TBMM gündemine getirdi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki D-100 Karayolu Şeyhler Mahallesi Üçyol mevkisinde sürekli trafik kazaları meydana geliyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, üst geçitten geçen tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan evin üzerine uçtu. Geçen Aralık ayında da yine aynı bölgede bir kaza meydana gelmiş aracın şoförü ağır yaralanmıştı.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Kazalarda, evde hiç kimsenin bulunmaması olası can kayıplarının önüne geçmesine karşın, bu kazalar yolun güvenliği konusunu gündeme getirdi. Vatandaşlar arasında “ölüm geçidi” olarak anılan yolda alınması gereken önlemleri CHP’li Karasu, TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, “Sözü edilen mevkide sürekli trafik kazalarının meydana gelmesinin gerekçesi nedir? Yolda herhangi bir kusur veya sorun bulunmakta mıdır?” diye sordu. Karasu’nun Bakan’ın yanıtlamasını istediği sorular özetle şöyle:

Yolda meydana gelen ölümlü kazalar dikkate alındığında, yolda herhangi bir önlem alınması gündeminizde midir/olacak mıdır?

Yolda önlem alınması gerekirken alınmamış bugüne kadar olmasının gerekçesi nedir?

Yolu kullanan kamyon, tır, otobüs ve diğer araçları kullananların dikkatsizliği veya meydana gelen fren arızaları ve lastik patlamalarına karşı güvenli duruş imkanı sağlamak adına yola bir kaçış rampası yapılacak mıdır? Başka bir önlem alınacaksa ne tür önlem alınacaktır?

son üç yılda belirtilen yol üzerinde kaç kaza meydana gelmiş, kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?