Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11. TAYK – Eker Olympos Regatta başladı. Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen yarış, Moda Deniz Kulübü açıklarında 26 teknenin katılımıyla start aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta, dün akşam Moda Deniz Kulübü açıklarında start aldı.

Türkiye’de yelken sporu alanında merakla beklenen bir organizasyon haline gelen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta ile 20 Ağustos’a kadar 3 gün sürecek bir yelken heyecanı yaşanacak. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yarışta, Marmara Denizi’nin değişen hava, rüzgâr ve dalga koşullarıyla mücadele eden yat yarışçıları kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Dün akşam saatlerinde başlayan yarışta tekneler gece boyunca Marmara Denizi geçerek Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde finiş yaptı.

TAYK-Eker Olympos Regatta, bugün (19 Ağustos Cumartesi) coğrafi güzellikleriyle Bursa'nın incisi olarak nitelendirilen Tirilye’deki Koy Yarışları ile devam edecek. 20 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, tekrar başladığı yer olan Moda’da sona erecek.

Ödül töreni 23 Ağustos Çarşamba günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleşecek.

Program akışı şöyle

19 Ağustos, Cumartesi Tirilye Finish 22.00-06.00

19 Ağustos, Cumartesi Mudanya Marina Start 14.00

19 Ağustos, Cumartesi Mudanya Marina Finish 16.00

19 Ağustos, Cumartesi Tirilye Ödül Töreni 17:30

20 Ağustos, Pazar Tirilye Start 11.00

20 Ağustos, Pazar Moda Deniz Kulübü Finish

23 Ağustos, Çarşamba Moda Deniz Kulübü Ödül Töreni 20.00