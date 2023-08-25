11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışında dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştuİSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de yelken sporu alanında en önemli organizasyonlarından biri olan 11. TAYK-Eker Olympos Regatta sona erdi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen 11. TAYK-Eker Olympos Regatta, üç gün süren yelken heyecanı 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında gerçekleştirildi.

25 tekne ve 200’ün üzerinde yelkencinin katılım gösterdiği organizasyon, Türkiye’nin en iyi yat yarışçılarının kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Yarışta dereceye giren takımlara ödülleri, Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen bir törenle verildi.

TAYK-Eker Olympos Regatta yarışında büyük kupayı "Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1" takımı kazandı.

Olympos Regatta Kupası"nı kazanan takımla birlikte, etap birincileri ve klasman derecesi kazanan ekiplere ödülleri, yelken sporunun simge mekânlarından Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen törenle verildi.

“Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1” takımın 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC2 Sınıf: ETİ Alize M

IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2