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TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Birleşik Amerikalı basketbolcularından Omar Prewitt, İspat Bademli Eğitim Kurumları’nda İngilizce konuşma atölyesinin konuğu olarak gençlerle dil pratiği yaptı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak olan TOFAŞ’ın Birleşik Amerikalı oyuncusu Omar Prewitt, gençlerin İngilizce konuşma atölyesinin konuğu oldu.

İspat Bademli Eğitim Kurumları’nda gençlerle bir araya gelen Prewitt, öğrencilerin hazırlamış olduğu proje çalışmalarının sunumunu dinledikten sonra merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye’de üçüncü yılını geçirdiğini; ülkeyi, kültürünü ve yemekleri çok sevdiğini dile getiren Prewitt, ailesindeki birçok bireyin basketbol oynadığını bu nedenle çok küçük yaşta başladığı basketbolu çok sevdiğini ifade etti.

Okullarda öğrencilerle buluşarak yeni nesillere basketbolu sevdirmeyi amaçlayan TOFAŞ’ın deneyimli oyuncularından Omar Prewitt, tüm öğrencileri 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da sahalarında oynayacakları Bahçeşehir Koleji maçına davet ederek, “Devreyi ilk 8 takım arasında bitirebilmek için kritik bir maç oynayacağız. Taraftarlarımız ve sizlerin desteğiyle yılın son maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda gençlerle basketbol oynayan Omar Prewitt, öğrencilere imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.