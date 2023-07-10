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1994 doğumlu ve 2.01 cm boyundaki Omar Prewitt, kısa forvet (3) pozisyonunda görev yapmakta.

Mavi Yeşilliler, geçen sezon ligimizde Aliağa Petkimspor forması giyen Birleşik Amerikalı forvet Omar Prewitt’i kadrosuna kattı. Kariyerinde daha önce Brose Bamberg, ERA Nymburg ve Teksüt Bandırma (Banvit) takımlarında da görev yapan Prewitt, 2022-2023 sezonunu İzmir temsilcisinde 27 maçta 15.2 sayı(%32.4 üçlük)-4.3 ribaund-3.6 asist ortalama istatistikleriyle tamamlamıştı.

Olympos Regatta'da 11. yıl için heyecanı

Olympos Regatta'da 11. yıl için heyecanı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı forvet Omar Prewitt ile anlaşma sağladı. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor.

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