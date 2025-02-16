Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'nun 2024 Yıllık Raporu’nu, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sundu.ANKARA (İGFA) - KDK 2024 Yıllık Raporu, TBMM Karma Komisyon’da görüşüldü.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun faaliyete başladığı tarihten bu yana 241 bin 482 başvuru aldığını belirtti.

Akarca, "Kurumumuz başvuruları incelerken, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden değerlendirme yapmaktadır.” dedi.

2024 yılında ise 14 bin 762 başvuru alındığının bilgisini veren Akarca, “2024 yılında yapılan şikâyet başvuruları konu bazlı değerlendirildiğinde en fazla başvurunun yüzde 22,93 oranı ile adalet, milli savunma ve güvenlik konu başlığı altında Kurumumuza ulaştığı; kamu personel rejimi alanında yüzde 21,47, eğitim-öğretim, gençlik ve spor alanında yüzde 8,45, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler kapsamında yüzde 7,28, çalışma ve sosyal güvenlik alanında yüzde 7,04 ve ekonomi, maliye ve vergi alanında yüzde 5,23 oranında başvuru yapıldığı görülmektedir.” diye konuştu.

Akarca, ayrıca KDK’nın 12 yıllık süreçte şikâyetleri incelemenin yanı sıra hak arama kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Yapılan çalıştaylar ve hazırlanan özel raporlarla milyonlarca kişiyi ilgilendiren sorunlar gündeme getirilmiş ve çözümler arandığını ifade eden Akarca, "Bu kapsamda 24 Şubat 2024 tarihinde, “Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi Özel Raporu” hazırlanarak TBMM’de düzenlenen programla kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca, Asya Ombudsmanlar Birliğinin 2024 yılı toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup uluslararası Ombudsmanlık Kurumlarıyla iş birliği imkânları ülkemiz ev sahipliğinde güçlendirilmiştir.” dedi.