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AK Parti MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkinin kararlaştırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldığı duyuruldu.

Toplantı ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin masum çocuk ve kadınların öldürümesine onay verdiğini belirterek, en temel değerlerin siyasi şantajla ilkel pazarlığa dönüştüğünü belirtti. Batı'nın İsrail'e desteğine tepki gösteren Çelik, ABD'nin Gazze'te ateşkes vetosuna da tepki göstererek, "Bilim enginizasyon tehdidi altında, akademiesyenler baskı altında" dedi.

Çelik, Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede de, 'kazan kazan' ilkesi etrafında Yunanistan ile yeni sayfa açılması gerektiğini söyledi. AB'ye üyelik için yeni dasıl açılması gerektiğini kaydeden Çelik, "Fasıl açarsanız Türkiye gerekli düzenlemeyi yapınca kapatırsınız" dedi.

Yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun olmadığını kaydederek, iki parti arasındaki komisyon görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Çelik daha sonra basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.