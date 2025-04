AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef alarak kullandığı “cunta yönetimi” ifadesine sert yanıt vererek, siyasi tarihte cuntaların destekçisinin CHP olduğunu öne sürdü.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti için “cunta yönetimi” ifadesine sert tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin siyasi tarih boyunca cunta yönetimlerinin destekçisi olduğunu iddia ederek, Özel’in açıklamalarını “kötü niyetli bir siyasi cehalet” olarak nitelendirdi.

Çelik, paylaşımında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete dönük olarak ‘cunta yönetimi’ ifadesini kullandığını anımsatarak, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte ‘CUNTA EŞİTTİR CHP’ yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.” dedi.

