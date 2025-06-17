İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’de eğitim alan 12. sınıf ve mezun öğrencilere, tarih dersi kapsamında yakın tarihimizden Kıbrıs Barış Harekâtı’nı anlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova'da Kıbrıs Rum Kesimi’nin uyguladığı kanlı politikaları, Kıbrıslı Türklerin direniş sürecini ve 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nı ayrıntılı biçimde anlatan Belediye Başkanı Başkan Ömer Eşki, “Her ne kadar dünya Kıbrıs’ta iki devletli yapıyı kabul etmese de, oradaki Türk nüfusu güvence altına almaya devam edeceğiz” dedi.

BELGEM'de eğitim alan 12. sınıf ve mezun öğrencilere anlatımın mekânı, Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’nde yapılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihiyle bütünleşen KKTC Parkı oldu.

Tarih dersini yerinde işleyen öğrenciler, Başkan Eşki’ye teşekkür ederek bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti.

Gençlerin tarihi sadece kitaplardan değil, yaşanmışlıkla, mekânla ve anlatımla bütünleşik olarak öğrenmesi gerektiğine inandığına dikkati çeken Başkan Eşki, "Kıbrıs Barış Harekâtı sadece askeri bir operasyon değil; bir halkın varoluş mücadelesidir. Bu park da yalnızca bir yeşil alan değil, barışı, direnişi ve kardeşliği simgeleyen bir hafıza mekânıdır. BELGEM’deki öğrencilerimizin bu mekânlarda ders işlemesi, onları hem akademik hem de toplumsal olarak daha donanımlı bireyler haline getirecek” dedi.

Hatırlanacağı gibi, Hürriyet, Barbaros ve Türkay Caddeleri’nin kesişiminde yer alan KKTC Parkı, Rauf Denktaş’ın 101. doğum gününde, oğlu Serdar Denktaş ve torunu Gizem Bahri Soydan’ın katılımıyla açılmıştı.