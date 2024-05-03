Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Eşki, Ferdi Zeyrek’e hediye takdiminde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan hayırlı olsun ziyaretlerinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Eşki, ziyarette Başkan Ferdi Zeyrek’e hediye takdiminde bulunan Başkan Ömer Eşki, Manisa’ya daha önce geldiğini ve birçok ilçesini gezdiğini söyledi. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Eşki ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Zeyrek, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 31 Mart 2024 seçimlerinde Bornova Belediye Başkanlığı görevine gelen Ömer Eşki’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.