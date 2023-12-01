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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin 2023 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması ve yatırımların artması için fiyat istikrarı ve finansal istikrarın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi bakımından çok kıymetlidir. " ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 artış gösterdiğini kaydederek, “3. çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3 artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüme sağladığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9’luk büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürmüştür. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise ekonomik büyümemiz %4,7 oranında gerçekleşmiştir. Dünyadaki gelişmelerin epey hız kazandığı bir dönem yaşıyoruz. Dünya genelindeki yaşanan durgunluk, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların yanı sıra ikinci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımaları piyasalarda gerginlik yaratmaya devam etmektedir" dedi.