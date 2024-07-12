Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Önemli olan Uludağ’ı keşfetmek, doğal güzellikleri görmek. Bizim markamız Uludağ” dedi.BURSA (İGFA) - Uludağ Premium Ultra Trail’e 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu katılacak. Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Ultra Trail birçok etkinliği de katılımcılara sunacak.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, yarın saat 06.00’da verilecek startla “4 Mevsim Uludağ” mottosunda koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.



“DÜNYADA BİR TREND HALİNE GELMİŞ” Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail öncesinde açıklamalarda bulundu. Ömer Kızıl, “7 sene önce ilk defa ultra trail diye bir yarış duyduk ve Engin Çetinay ile tanıştık. Bir arkadaşım hatta ultra traille alakalı ‘ben bir araştırayım’ dedi ve ‘100K koşuyorlarmış’ diye geri dönüş yaptı. Ben de çok şaşırdım. Bu yarışta 6K, 16K, 30K, 66K ve 100K’lık parkurlar mevcut. Araştırdıkça öğrendim ve bu dünyada bir trend haline gelmiş. Önemli olan Uludağ’ı keşfetmek, doğal güzellikleri görmek. Bizim markamız Uludağ. Biz de bu işi dinledikten sonra hemen el sıkıştık. O günden beri organizasyonu yapan Engin Çetinay ile Uludağ Premium markamızla birlikteyiz. Uludağ İçecek olarak pazarlama anlayışımızda sponsor olduk bitti değil o işin içinde tamamen yer alırız. Biz bu organizasyonu nasıl milyonlara duyururuzu yapıyoruz ve bunu da iyi yapıyoruz” dedi.



“ULUDAĞ MARKASI NE KADAR DÜNYADA TANINIRSA BİZ DE O KADAR MUTLU OLURUZ” Ömer Kızıl, Uludağ Premium Ultra Trail’in sadece bir yarış olma özelliğinin yanı sıra bir çok aktiviteyi de içinde barındırdığını sözlerine ekledi. Konserlerin grafiti ve heykeltraşın de etkinlikler içinde yer aldığını dile getiren Kızıl, parkur içinde Bursa Senfoni Orkestrası’nın olacağını kaydetti. Kızıl, “Burada 16K’da Softaboğan Şelalesinden geçiliyor, harika bir yer. Uludağ’da belli bir alanda ağaç yok içeri girdikçe ağaç var. 6K’da ağaçların içinde bir parkurumuz var. 6K’da içeride Bursa Senfoni Orkestrası olacak. 2 bin 660 kişi yer alacak organizasyonda. 137 yabancı sporcumuz mevcut. Geçen seneye oranla yerli ve yabancı katılımcı sayısında bu sene de artış olması sevindirici. Gelecek sene 500 yabancı sporcunun olmasını hedefliyoruz. Uludağ markası ne kadar dünyada tanınırsa biz de o kadar mutlu oluruz” diye konuştu.



35 ÜLKEDEN 2 BİN 660 SPORCU Her sene gelişerek devam eden Uludağ Premium Ultra Trail’e bu sene katılım da bir hayli fazla. Geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış yaşayan UPUT, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyon 13 Temmuz sabahı saat 06.00’da 100K ve 66K’lık parkurun startı ile başlayacak. Saat 08.00’de 30K, saat 09.00’da 16K ve saat 10.00’da 6K’lık parkurda yarış heyecanı yaşanacak.



BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PARKURLAR “Uludağ Premium Ultra Trail”, birbirinden önemli ve güzelliklerle dolu 5 ayrı parkurda koşulacak. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.



YARIŞ GÜZERGAHLARI ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM EPIX TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

KATEGORİLER

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek / Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek / Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek / Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)