Ömer Koçağ’ın “Kağıt İşler” isimli kişisel sergisi, İstanbul Kadıköy'de Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Ömer Koçağ'ın sergisi açıldı.

Kağıt İşler; 10 yıllık zamanı kapsayan eskiz defterlerinden oluşturduğu seçki olduğunu belirten Koçağ, "Akrilik ve mürekkep kullanarak çizdiğim yaklaşık 40 eseri sanatseverlerin beğenisine sunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Tüm sanatseverleri sergime davet ediyorum" dedi.

Koçağ'ın sergisi 17Nisan 2023 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.