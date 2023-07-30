Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, İzmir Çeşme'deki sahnesine kulisine gönderilen gizemli yüzükle sahneye çıktı.İZMİR (İGFA) - Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, Çeşme Günay’da sahne aldı. Hayranları Çeşme’de sanatçıyı yalnız bırakmadı. Siyah şık elbisesiyle güzelliği bir kez daha ortaya çıkan şarkıcı, sahne performansıyla Çeşmeli tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

Ömür Gedik’in sahnede taktığı yüzük gözlerden kaçmadı.

Konser öncesi sanatçının kulisine gönderilen yüzüğün kim tarafından ve neden gönderildiği bilinmezken sanatçıya çok yakıştığı görüldü.

Gökkuşağı renklerini üzerinde barındıran gösterişli yüzük sahne boyunca izleyicilerin de dikkatini çekti.