Ünlü şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, İstanbul’dan Çeşme’ye konsere gelirken yolda mola verdiklerinde bir arabanın motorunda bir kedinin olduğu fark etti.İSTANBUL (İGFA) - Uzun uğraşlar sonucunda vatandaşlar tarafından çıkarılan minik kediyi Ömür Gedik yalnız bırakmadı. Kediyi İzmir’e götüren Gedik, İzmir’deki Haçiko destekçilerinden Nazo Zeyrek’le birlikte kediyi sahiplendirdi.

Konsere giderken yolda yaşadıklarını anlatan Ömür Gedik, "Mola verdiğimiz yerde bir aracın motorunda kedi olduğunu fark eden vatandaşlar kediyi çıkarmaya çalışıyordu. Bende hemen oraya geçtim. Uğraştık kediyi oradan çıkarttık. Kedi oraya kadar da başka bir araba ile gelmiş. Bir arabadan çıkarmışlar korkup kaçıp bizim çıkardığımız başka bir araca saklanmış. Kedi çok küçüktü. Bizde ne yapalım dedik. Kutu ile bizim araca aldık. Yolda İzmir’deki en büyük Haçiko destekçilerinden Nazo Zeyrek’i aradım. Bu kediyi hemen sahiplendirdi. Veterinere götürdü. Artık İzmir’de miniğin bir yuvası var. Günay sahnesinde de misafirlerle o kedinin videolarını paylaştım. İzleyicilerden de büyük alkış aldı. Güzel bir anı oldu bizim içinde. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.