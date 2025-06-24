Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi. İSTANBUL (İGFA) - Omurganın sağlıklı olması genel yaşam kalitesini etkiler.Bu sebeple yaşam kalitesini artırmak için omurga sağlığını korumak önem taşır.Ancak omurgaya zarar verebilecek hareketler ve durumları omurga sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

Yanlış Duruş: Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak veya telefon kullanmak gibi durumlar, başın öne doğru sarkmasına ve sırtın kamburlaşmasına neden olabilir. Bu, omurganın doğal eğriliğini bozar ve bel, boyun ağrılarına yol açar. Doğru oturuş için sırtınızı destekleyecek bir sandalyede oturmalı, ayaklarınızın yerde tam olarak durduğundan emin olmalısınız.

Ağır Yük Kaldırma:

Ağır nesneleri bel hizasında değil, dizlerinizi bükerek kaldırmak gerekir. Yanlış lifting tekniği, belde disk yaralanmalarına ve kas zorlanmalarına neden olabilir. Yük kaldırırken daima gövdenizi kullanarak ve bacak kaslarınızı devreye sokarak kaldırmalısınız.

Ani Hareketler:

Sporda veya günlük yaşamda ani hareketler yapmak, özellikle ısınmadan veya esneme yapmadan devam ederken yaralanmalara yol açabilir. Önceden ısınmak ve esneme egzersizleri yapmak, bu riski azaltabilir.

Düzenli Olarak Esneme Yapmamak:

Kasların esnekliğini kaybetmesi ve zayıflaması, omurganın sağlıklı bir şekilde hareket etmesini engelleyebilir. Esneme, kasların elastikiyetini koruduğu için düzenli olarak yapılması gereken önemli bir aktivitedir.

Uzun Süreli Aşırı Eğilme:

Eğilerek çalışmak, omurganın doğal pozisyonunu bozabilir. Bu durum, disklere baskı yaparak fıtıklaşma riskini artırır. Çalışma alanınızda pozitif bir ergonomik düzen sağlamak, bu tür problemleri önlemeye yardımcı olur.

Daha Fazla Zaman Ayakta Duruş:

Sürekli ayakta durmak, bel ve sırt kaslarına aşırı yük bindirir. Eğer bu duruma maruz kalıyorsanız, düzenli aralıklarla oturarak veya yürüyerek bu baskıyı azaltmalısınız.

Kötü Yatak ve Yastık Seçimi:

Uyku sırasında desteklenmeyen bir duruş, omurganın uzun vadede zarar görmesine yol açar. Yatak ve yastık seçiminde, omurganın doğal eğriliğini koruyacak bir destek sağlamaları önemlidir.

Düzensiz Egzersiz:

Egzersiz yapmamak veya düzensiz egzersiz, omurga çevresindeki kasları zayıflatır ve bu da yaralanma olasılığını artırır. Düzenli ve dengeli egzersiz programları, omurga sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Doç.Dr.Ahmet İnanır,''Tüm bu faktörlerin yanı sıra, doğru beslenme, yeterli uyku ve stresi yönetme gibi alanlar da omurga sağlığını etkileyebilir. Eğer omurganızla ilgili herhangi bir sorun veya rahatsızlık yaşıyorsanız, mutlaka bir uzmana danışmalısınız.''dedi.