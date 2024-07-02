2014 yılında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu omurilik felci geçiren Okan Kurt (51), yıllarca tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşadı. Okan Kurt, omuriliğine yerleştirilen pil sayesinde sağlığına tekrar kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Trafik kazası sonucu C5-6 omurilik hasarı meydana gelen Okan Kurt, hayatının en güzel yıllarında engellerle boğuşmak zorunda kaldı. Omuriliğinde meydana gelen hasar sebebiyle, ellerini dahi kullanmayan Kurt, hayatının uzun bir süresini fizik tedavi alarak geçirdi.

2023 yılında araştırmaları sonucu ulaştığı Beyin ve Sinir Cerrahi Op. Dr. Aslıhan Çevik ile Kurt’a yeni bir tedavi planı yapıldı. Dr. Çevik kısa vadede kaybedilen hissiyatın yeniden gelmesi, istemli kas hareketlerinin tekrar başlaması için omurilik pili uygulamaya karar verdi.

Bu tedavi omuriliğe yerleştirilen özel bir pil ve hastaya özgü haritalama ile sinir uyarımını gerçekleştirerek kaybedilen hareket yeteneğini geri kazanmaya yardımcı olmaktadır. Dr. Çevik, bu yöntemin kullanımıyla birçok hastanın yaşamında önemli iyileşmeler sağladığını belirtiyor.

Ameliyatın üzerinden henüz 4 ay geçmesine rağmen Dr. Çevik’in kliniğinde yapılan kontrolde Okan Kurt, desteksiz walker yürüteç ile rahat bir şekilde yürümeyi başardı. Ameliyatın hemen ardından yavaş yavaş ayaklarına his geldiğini anlatan Kurt, “His gelmesiyle başlayan süreçte başta ufak hareketler geldi, kaslarım kasıldı. Hocamın haritalandırmaları sayesinde ilk adımlamalarım başladı ve akabinde tuvalet sorunum sona erdi. Ailem, hocam bu süreçte benimle yakından ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorum, ilerliyorum. Bu uzun bir süreç ama güzel bir süreç”dedi.

"İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Op. Dr. Aslıhan Çevik, Okan Kurt’un tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Bu tedavi de yüksek moral, iyileşme isteği ve tabi ki en büyük destecimiz ailemiz bize çok yardımcı oldu. Hastamızın hisleri giderek artıyor. Güçlenmeye devam ettikçe yürüyüşümüz daha da ilerleyecek, ilk başta amaç walker yürüteç ile desteksiz yürümekti ama şimdi hedef yürüteç olmadan yürümek” diye konuştu.