Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve insanlık dışı muamelelerine dikkat çekmek için Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Konya’da “Özgürlük Tufanı Zaferine Kadar Gazze Mitingi” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Eli kanlı İsrail rejimi tarafından geçtiğimiz günlerde alçak bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehit edilmeden hemen önce tüm İslam ülkelerine meydanlara inme çağrısına en büyük desteklerden biri Konya’dan geldi.

Mevlana Meydanı’nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen on binlerce Konyalının katılımıyla büyük bir coşkuya sahne olan program, Hafız Mehmet Ali Eroğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“İSRAİL’İN AKIBETİ DİĞER TÜM ZALİMLER GİBİ OLACAK”

Heniyye’yi anlatan belgesel gösterimi sonrası konuşan Memur Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirtti. Küresel zalimlerin bir araya geldiğine ve planlı şekilde bir soykırım gerçekleştirdiğine dikkati çeken Karlıer, “Kundaktaki bebekleri, aç insanları öldürüyorlar. Siyonist katiller ABD’den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye’yi gözlerimizi dolduran ve yüreklerimizi kahreden suikastla şehit etti. Onlar bu suikastlarla direnişi durduracaklarını sanıyorlar, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Şehit Heniyye’nin dediği gibi; suikastların, direniş güçlerini, Hamas’ı, Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindeler. Bütün dünya bilsin ki biz İsrail için devlet değil terör örgütü diyoruz. Akıbetleri diğer tüm zalimler gibi olacak” dedi.

“İSMAİL HENİYYE’NİN VASİYETİNE İCABET EDEREK MEYDANLARA TOPLANDIK”

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, İsrail’i ve destekçilerini lanetleyerek, “Bugün ‘tüm halkımız bizimledir’ diyen İsmail Heniyye’nin son çağrısına, vasiyetine icabet ederek meydanlara toplandık. Bugün yüreklerinde intikam ağacını büyütenlerin, intikamın yollarını nasıl elde edeceklerine dair birbirlerine hatırlatma günüdür. Bizim büyük Türkiye’yi yeniden inşa ederek onlardan intikam alacak silahları üretmek için adam yetiştirmemizdir. Onlardan intikam alacak bir akıl üretmemizdir. Birileri sürekli umutsuzluk pompalayabilir, umutsuzluk yok. Şehitlerimizin vefatından dolayı gözyaşı dökmek yok. İntikam almak için bu ülkenin çocuklarına, Kılıçarslan’ın çocuklarına intikam yolları açması için Allah’a dua ediyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydanı dolduran on binlerce Konyalıya seslenerek katil İsrail’in alçakça suikastiyla şehadete eren İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet diledi.

Programa Şehit İsmail Heniyye’nin oğlu Abdüsselam Heniyye de telefonla canlı bağlantı yaparak babasının davasını anlattı.

Program esnasında şehit İsmail Heniyye, Filistin ve Kudüs konulu belgeseller ve videolar izletildi. Solo ezgilerinden oluşan bir konserin de yer aldığı programda Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi öğrencisi Sadullah Kaymak’ın okuduğu “Kudüs” şiiri vatandaşlara duygulu anlar yaşattı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran Konyalılar tekbirler getirerek, terör devleti İsrail’e ve destekçilerine lanetler okudu.

Programın sonunda ise meydanı dolduran binlerce vatandaş, tüm şehitlerimiz başta olmak üzere Filistin’in ve Mescid-İ Aksa’nın özgürlüğü için dua etti.