12 Eylül’de başlayan ek tercih süreci 17 Eylül Pazar saat 23.59'a kadar devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan, henüz bir programa yerleşememiş adayların ek tercih fırsatını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık alanında çalışmak isteyen, bu alana hevesli ve kendini devamlı geliştirmek isteyen adaylar için birçok programın fırsat sunduğunu hatırlatan Karahan, öğrencilerin ilgili programları iyi inceleyerek tercihte bulunmasının gelecekleri açısından önemli olduğunu hatırlattı.