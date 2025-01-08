Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, onaylanmış kuruluşlar ve teknik servislerin başvuru, denetim ve görevlendirme esaslarını düzenleyen yeni tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Tebliğle birlikte tüm iş ve işlemler aksi belirtilmedikçe ONTEK üzerinden yürütülecek.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlar ve teknik servislerin başvuruları, değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve denetimine ilişkin esasları belirleyen "Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği"ni yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan düzenleme ile Bakanlık ve ilgili kuruluşların uyması gereken yükümlülükler detaylandırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, onaylanmış kuruluş ve teknik servis olmak isteyenler, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapacak. Başvurular, Bakanlık tarafından incelenecek, eksik ya da hatalı belgeler tespit edilirse, başvuru sahiplerine 20 iş günü süre verilecek. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda başvuru, en az 6 ay süreyle değerlendirmeye alınmayacak şekilde iade edilecek.

Başvuruya esas olan teknik düzenlemeler çerçevesinde kuruluşların, "Türk Akreditasyon Kurumu" tarafından akredite edilmesi şart olacak. Nihai görevlendirme kararı ise ülke sanayisinin ihtiyacı, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, teknik altyapı, performans ve şikayetlerin incelenmesiyle Bakanlık tarafından verilecek.

Bakanlık, ilgili kuruluşların performansını düzenli olarak izleyip değerlendirecek ve yılda en az bir defa denetleyecek.

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