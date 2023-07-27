Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ projesi kapsamında, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yüzme eğitimi alan öğrencilere Tarsus’un meşhur limonlu dondurması dağıtıldı. Çocuklar önce havuzda suyla, ardından limonlu dondurmayla serinledi.MERSİN (İGFA) - Her yıl yaz aylarında ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ yazılı araçla mahalle mahalle dolaşarak, çocukların en sevdiği yiyeceklerden olan dondurma, mamül, limonata ve kokulu çörek dağıtan ekipler, bu kez de yüzme kursu öğrencilerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin Macit Özcan Spor Tesisleri’nde ücretsiz verilen yüzme kursu öğrencilerinin serinlemesi için, limonlu dondurma dağıtımı gerçekleştirildi. Havuzdan çıkan öğrenciler limonlu dondurma sırasına girdi. Çocuklar sıcak havada önce suyla, ardından dondurmayla serinledi. Çocuklarını kursa getiren aileler de dondurmadan tattı. Ücretsiz verilen yüzme kursu ve çocukları sevindiren dondurma dağıtımı ailelerden tam not aldı. Dondurma dağıtımı kurs boyunca belirli aralıklarla sürecek.

Şahin: “Miniklerimizin yüzlerini güldürmek istiyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Psikolojik Danışmanlık görevini yürüten Ebru Şahin, dondurma dağıtımı ile ilgili bilgi vererek, “Vahap Amca ile Tatlı Günler projesi, iki yıldır olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın mutluluğu için devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin yüzme havuzlarında, limonlu dondurmalarımızın dağıtımına başlandı. Bu sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın içini serinletmek, yüzlerini güldürmek için böyle bir projemiz var. İlerleyen zamanlarda daha farklı projelerle, yine miniklerimizin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar, sıcak havada ikram edilen dondurmaya bayıldılar

Havuzdan çıkan ve dondurmasını alan Ece Yıldırım, “Güzel bir sürpriz oldu” derken, kardeşi Talya Yıldırım ise, “Dondurma ikramı bana da çok iyi bir sürpriz oldu. Bence bu kurs, dünyanın en iyi yüzme kursu” dedi.

Çınar Aslan da yüzme kursuna gelen kursiyerlerden. Limonlu dondurmayı çok beğendiğini ifade eden Aslan, “Serinledim, çok güzeldi” dedi. Okyanus Zengin ise, “Tadı çok güzel ve sıcak havada da gayet güzel serinletti” dedi.

Yüzme kursuna torunlarını getiren Süleyman Yıldırım, kurs sonrası verilen dondurma için, “Çok güzel bir sürpriz oldu. Vahap Başkan’ın bu hizmetini gerçekten çok takdir ettim. Böyle hizmetlerin devamını her zaman bekliyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.