Akaryakıt ürünlerinden motorin ve benzine gelecek zam için düğmeye basıldı. Haftanın ilk zammı 13 Eylül itibariyle motorine gelmesi bekleniyor. Benzine de zam da yolda.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonrası benzin ve motorine zam geliyor.

Zamlı fiyatların geçerli olacağı tarih belli oldu.

Motorinin litre fiyatına 12 Eylül Salı'yı 13 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması beklenirken sektör kaynakları söz konusu zammın 1,50 TL olacağını öne sürdü.

T24'ün haberine göre; motorine son zamla birlikte ortalama litre fiyatının 40 TL'ye dayanması bekleniyor.

Bu arada önümüzdeki hafta içerisinde akaryakıt gruplarından bir başka zammın da benzine gelmesi bekleniyor.

Benzin için pompaya yansıyacak zammın ise 1 TL olması bekleniyor.

An itibariyle akaryakıtta ortalama litre fiyatları benzin 36,80 TL, motorin 37,95 TL, otogaz ise 17,25 TL.